В Самаре благоустроили сквер между домами № 22 и 24 на ул. Ново-Садовой

Во дворах появились большая парковка, уличная мебель и новые деревья / Фото: Единая Россия

В Октябрьском районе Самары благоустроили еще одно общественное пространство. Преобразился сквер между домами № 22 и 24 по улице Ново-Садовой. Обновить площадку удалось благодаря активности жителей, которые внесли инициативу в народную программу партии «Единая Россия» и в губернаторский проект «СОдействие».

Раньше территория между домами № 22 и 24 по улице Ново-Садовой была пустырем. Теперь там появились малые архитектурные формы, элементы уличной мебели. В сквере восстановили пешеходные дорожки, установили вдоль них опоры освещения, высадили новые деревья и газон с автополивом.

- Во дворах появилась большая парковка, установлен шлагбаум и благоустроена территория. Все это стало возможным благодаря проекту «Комфортная городская среда» и реализации народной программы партии, - рассказал депутат совета депутатов в Октябрьском районе Сергей Нестеров.

Народный избранник отметил, что при разработке проекта благоустройства общественного пространства учли все пожелания жителей. Они остались довольны воплощением всех задумок в жизнь.

Напомним, в Самарской области исполнили более 27% предложений народной программы «Единой России». Большинство инициатив связаны с обустройством соцобъектов и благоустройством общественных пространств. За каждым объектом закреплен депутат. Узнать, кто отвечает за тот или иной проект, можно с помощью специальной цифровой платформы.

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