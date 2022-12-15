Телемарафон «Калейдоскоп чайных традиций народов Евразии» прошел в Самаре 14 декабря

Эстафету телемарафона приняли этнокультурные сообщества других регионов России. Фото: Дом дружбы народов Самарской области

Сегодня, 15 декабря, отмечается Международный день чая. В честь этого праздника в Доме дружбы народов Самарской области прошел телемарафон «Калейдоскоп чайных традиций народов Евразии».

Во время мероприятия представители национальных общественных организаций региона рассказали об особенностях своих национальных чайных традиций. Зрителям в онлайн-формате рассказали о русском самоваре и азербайджанских армудах, о белорусском морковном чае.

Обсуждались и такие вопросы, как зачем казахи добавляют в чай молоко, а поволжские немцы – мяту, обряд «невесткин чай» у башкир, а также традиционные национальные сладости, которые народы Самарской области подают к чайному столу. Теперь эстафету телемарафона приняли этнокультурные сообщества Республики Саха, Татарстана, Коми и других регионов России.

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