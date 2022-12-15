Алкоголь согревает, а мороз вызывает болезни: шесть заблуждений о здоровье человека зимой

Эксперты развенчали популярные мифы о здоровье зимой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты развеяли популярные мифы о здоровье человека в зимние месяцы. Развенчиванию подверглись шесть заблуждений.

Так, многие люди считают, что мороз вызывает болезни. Это не так. Проблемы со здоровьем появляются из-за вирусов, а не холода. Также специалисты назвали мифом утверждение, что в зимние месяцы аллергия пропадает. По их словам, с приходом холодов люди реже проветривают помещения, поэтому аллергены никуда не исчезают.

Еще одно заблуждение – зимой не нужны солнечные очки. Хотя Солнце и не печет, как летом, но его лучи в декабре-феврале намного сильнее. Кроме того, они отражаются от поверхности снега и могут навредить глазам. Специалисты опровергли и утверждение, что алкоголь помогает согреваться в холода. Как пишет ФАН, на самом деле спиртное расширяет сосуды, что приводит к быстрому охлаждению организма.

Пятый миф связан с физической активностью. Якобы она вредна в зимний период. Специалисты отмечают, что отказываться от занятий спортом и прогулок на улице не стоит. Если человек редко будет выходить из отапливаемого помещения, то в дальнейшем ему будет труднее противостоять различным изменениям.

Последнее заблуждение касается зеленых выделений из носа или при кашле. Многие полагают, что это плохой признак. Но нет. На самом деле, подобные выделения говорят о том, что организм победил болезнь или воспаление.

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