Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 11:56

Жителям Самары расскажут, как встретить Новый год экологично

В Самаре пройдут тематические предновогодние эко-лекции и обмен вещами 17 декабря 2022
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Самарцам расскажут, как встретить новый год экологично

Самарцам расскажут, как встретить новый год экологично

Жителям Самары расскажут, как встретить Новый год экологично. Тематические лекции и обмен вещами пройдут 17 декабря 2022 года по адресу ул.Вилоновская, 13 с 14.00 до 17.00. Организаторами выступили общественное объединение «Вторсырье на благотворительность» и Общественный центр Сбера.

- Практически у всех в шкафу есть парочка которые мы надели лишь один раз и после этого убрали на дальнюю полку, - говорят организаторы. – Многие до сих пор считают, что «выходить в свет» в одном и том же наряде дважды – дурной тон. Это, конечно, очень неэкологично. Однако такими нарядами вполне можно обменяться вместо того, чтобы покупать новые.

Обновить праздничный гардероб и декор самарцы смогут на предновогоднем свопе. Также для посетителей эксперты приготовили тематические лекции. Экотренер Анастасия Государева расскажет, как отметить праздник экологично. Одна из лекций будет посвящена выбору елки, еще одна – «зеленой» упаковке подарков. А эковолонтер Оксана Шишкина покажет, как создать елочную игрушку своими руками из остатков тканей.

Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

Зарегистрироваться на своп и лекции можно здесь.