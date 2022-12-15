Самарцам расскажут, как встретить новый год экологично

Жителям Самары расскажут, как встретить Новый год экологично. Тематические лекции и обмен вещами пройдут 17 декабря 2022 года по адресу ул.Вилоновская, 13 с 14.00 до 17.00. Организаторами выступили общественное объединение «Вторсырье на благотворительность» и Общественный центр Сбера.

- Практически у всех в шкафу есть парочка которые мы надели лишь один раз и после этого убрали на дальнюю полку, - говорят организаторы. – Многие до сих пор считают, что «выходить в свет» в одном и том же наряде дважды – дурной тон. Это, конечно, очень неэкологично. Однако такими нарядами вполне можно обменяться вместо того, чтобы покупать новые.

Обновить праздничный гардероб и декор самарцы смогут на предновогоднем свопе. Также для посетителей эксперты приготовили тематические лекции. Экотренер Анастасия Государева расскажет, как отметить праздник экологично. Одна из лекций будет посвящена выбору елки, еще одна – «зеленой» упаковке подарков. А эковолонтер Оксана Шишкина покажет, как создать елочную игрушку своими руками из остатков тканей.

Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

Зарегистрироваться на своп и лекции можно здесь.