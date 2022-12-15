В Самарской области может подняться цена на крепкий алкоголь в 2023 года

Цены на алкоголь могут подняться в следующем году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области горожан предупредили о возможном повышении цен на крепкий алкоголь. Стоимость может увеличится с 1 января 2023 года.

По информации министерства финансов страны, цены на спиртное могут подняться в следующем году. На данный момент официальный документ находится на стадии обсуждений. Эксперты предлагают повысить ценник на водку и коньяк.

Отмечают, что повысятся не только розничные цены, но и закупочные - ценник на водку может подняться до 229 рублей за бутылку 0,5. Оптовая цена при этом составит 238 рублей за тот же объем.

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