Два футболиста «Крыльев Советов» могут покинуть клуб

Игроков может выкупить "Локомотив". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Два молодых футболиста могут покинуть самарский клуб «Крылья Советов». Об этом сообщил источник сайта «Чемпионат».

Согласно опубликованным данным, Сергей Пиняев и Максим Глушенков могут перейти в другой клуб. По полученной информации, сумма отступных составит – 400 миллионов рублей (по 200 миллионов за каждого). Игроков планирует выкупить «Локомотив». ПФК «Крылья Советов» пока не опубликовали официального ответа.

Напомним, ранее мы писали о вундеркинде Сергее Пиняеве, который пришел в команду в июле прошлого года. Летом текущего года молодой человек попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал