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НовостиОбщество16 декабря 2022 4:19

Временная зимняя дорога в национальном парке «Самарская Лука» открылась 16 декабря 2022 года

Об этом сообщили представители парка
Алена ПРОВКИНА
В регионе открыли временную зимнюю дорогу. Фото: Национальный парк "Самарская Лука"

В регионе открыли временную зимнюю дорогу. Фото: Национальный парк "Самарская Лука"

Временный зимний маршрут в национальном парке «Самарская Лука» уже начал свою работу. Он доступен для проезда с 16 декабря 2022 года по 15 марта 2023 года.

По информации представителей парка, движение легковых автомобилей жителей сельского поселения Рождествено смоги организоваться на основании документов, подтверждающих регистрацию или наличие собственности.

Отмечают, что проезд другого транспорта могут разрешить после оформления соответствующих документов. Чтобы их получить, необходимо обратиться в дирекцию национального парка, конторы участковых лесничеств или на официальный сайт.

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