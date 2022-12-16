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НовостиОбщество16 декабря 2022 5:37

На обновление общественного транспорта в Самаре планируют выделить 700 млн рублей

Об этом в прямом эфире сообщил Дмитрий Азаров
Алена ПРОВКИНА
В регионе планируют обновить общественный транспорт

В регионе планируют обновить общественный транспорт

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вечером в четверг, 15 декабря 2022 года, прошла онлайн-трансляция с главой региона. Дмитрий Азаров ответил на вопросы местных жителей.

Во время прямого эфира губернатор подчеркнул, что регион получил федеральный грант за успехи в социально-экономическом развитии - 700 миллионов рублей. Глава региона подчеркнул, что правительство приняло решение направить полученные средства на обновление общественного транспорта. Для областного центра планируют купить 12 трамваев, в муниципалитеты также направят около 50 новых автобусов.

Многие жители региона отметили сложности во время движения транспорта. Губернатор взял на контроль решение вопросов.

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