На обновление общественного транспорта в Самаре планируют выделить 700 млн рублей

В регионе планируют обновить общественный транспорт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вечером в четверг, 15 декабря 2022 года, прошла онлайн-трансляция с главой региона. Дмитрий Азаров ответил на вопросы местных жителей.

Во время прямого эфира губернатор подчеркнул, что регион получил федеральный грант за успехи в социально-экономическом развитии - 700 миллионов рублей. Глава региона подчеркнул, что правительство приняло решение направить полученные средства на обновление общественного транспорта. Для областного центра планируют купить 12 трамваев, в муниципалитеты также направят около 50 новых автобусов.

Многие жители региона отметили сложности во время движения транспорта. Губернатор взял на контроль решение вопросов.

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