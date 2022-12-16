На обновление общественного транспорта в Самаре планируют выделить 700 млн рублей

В регионе планируют обновить общественный транспорт
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре вечером в четверг, 15 декабря 2022 года, прошла онлайн-трансляция с главой региона. Дмитрий Азаров ответил на вопросы местных жителей.
Во время прямого эфира губернатор подчеркнул, что регион получил федеральный грант за успехи в социально-экономическом развитии - 700 миллионов рублей. Глава региона подчеркнул, что правительство приняло решение направить полученные средства на обновление общественного транспорта. Для областного центра планируют купить 12 трамваев, в муниципалитеты также направят около 50 новых автобусов.
Многие жители региона отметили сложности во время движения транспорта. Губернатор взял на контроль решение вопросов.
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