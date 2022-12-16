В Самаре проведут родительские чтения «Мастерская современных отцов»

В областной столице пообщаются с родителями Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в рамках родительских чтений пройдет «Мастерская современных отцов». Участником мероприятия ответят на вопросы о воспитании детей.

По информации пресс-службы правительства региона, встреча состоится в 10:30 в пятницу. 16 декабря 2022 года. Чтения проведут в ВК «Экспо-Волге» по улице Мичурина, 23а. Специалисты продолжают поддерживать семьи с детьми. Среди участников окажутся директор центра социального обслуживания и председатель Совета отцов.

Во время мероприятия будут работать следующие площадки: «Мастерская эффективных пап», «Игровая мастерская для родителей», «Психологическая мастерская для приемных родителей» и многое другое.

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