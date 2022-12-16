Дмитрий Азаров пересадил глав трех муниципалитетов на общественный транспорт

Главы Жигулевска, Отрадного и Кинель-Черкасс будут ездить на совещания в Самару не на служебных машинах, а на автобусах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров запретил главам Жигулевска, Отрадного и Кинель-Черкасс пользоваться служебными автомобилями. Теперь им придется ездить на совещания в Самару на общественном транспорте. Такое решение связано с жалобами жителей на работу автовокзалов.

Так, в Отрадном здание автовокзала заполонили магазины, для пассажиров осталась одна будка с кассиром. А в Кинель-Черкассах автовокзал вообще не работает. В здании, где он находился, теперь магазин ритуальных услуг. Таким образом, ждать автобуса людям негде. Зимой эта проблема особенно актуальна.

- Я даю поручение главам Жигулевска, Кинель-Черкасс и Отрадного, чтобы на совещания в Самару они приезжали только на автобусе. Если я другое узнаю, то, считайте, мы с вами простились раз и навсегда, - сказал во время прямого эфира на местном телеканале губернатор.

Дмитрий Азаров сказал главам муниципалитетов ездить на автобусах вместе с жителями, пока они не решат проблему. В частности, они должны улучшить работу транспорта, чтобы он ходил четко и по расписанию. Также губернатор поручил Минтрансу организовать в Жигулевске, Отрадном и Кинель-Черкассах пересадочные павильоны, чтобы люди могли укрыться от дождя, солнца или мороза. Он отметил, что возьмет ситуацию на контроль.

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