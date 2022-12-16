Самарский врач рассказала горожанам, как сохранить трудовое долголетие

Специалисты рассказали, как избежать выгорания Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали, как можно сохранить трудовое долголетие. Руководитель центра профессиональной патологии клиник СамГМУ, врач-профпатолог Екатерина Борзых поделились информацией, как избежать синдрома профессионального выгорания.

Специалисты рекомендуют уделять особое внимание периодическим медосмотрам. Они помогают обеспечить динамическое наблюдение за состоянием здоровья сотрудников. После осмотра медработники составляют программу профилактики и реабилитации для сотрудников предприятий.

- Формирование здорового образа жизни: гигиеническое воспитание, отказ от потребления табачных изделий и алкоголя, привлечение трудовых коллективов к занятиям физической культурой и спортом, а также повышение уровня знаний всех категорий работников о возможном влиянии негативных факторов на здоровье - позволит сохранить трудовое долголетие, - отметила Екатерина Борзых.

Врач также отметила, что в коллективе необходимо создавать благоприятный психологический климат. Наличие кабинетов для отдыха помогут избежать синдрома выгорания.

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