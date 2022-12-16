Поселок Толевый в Самаре хотят включить в проект комплексного развития территорий

Поселку Толевый планируют подарить новую жизнь / Фото: Евгений Щекин

Поселок Толевый в Железнодорожном районе Самары планируют включить в проект комплексного развития территорий. Там могут построить современное комфортное жилье. Об этом стало известно на встрече главы города Елены Лапушкиной с местными жителями.

Не так давно в Толевом снесли аварийные здания. После этого там освободилось достаточно большое пространство. Оно, по мнению горожан, идеально подходит для строитлеьства современного жилого квартала. Кроме того, со стороны поселка открывается панорамный вид на реку Самару. Это дает возможность создания там живописной рекреационной зоны.

- На сегодняшний момент мы сформировали 19 лотов по комплексному развитию территорий. Это только начало. Поселок Толевый не в первую очередь, но в эту стратегию совершенно точно войдет, – сказала глава города.

Напомним, реновация ждет несколько кварталов в Самаре. Проект КРТ предполагает расселение и снос старого жилья и возведение на его месте новых домов. Власти уже начали проводить торги на комплексную застройку территорий.

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