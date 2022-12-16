Туристический поезд запустят из Самары в Йошкар-Олу и Казань 4 января 2023 года

Самарцы отправятся в новогоднее путешествие на поезде с комфортабельными вагонами / Фото: РЖД

Жители Самары смогут отправиться на туристическом поезде в Йошкар-Олу или Казань в новогодние праздники. Поездку организует Куйбышевская железная дорога в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье».

Необходимо будет выбрать одну из программ. Тех, кто хочет отправиться в Йошкар-Олу, ждут интерактивно-музыкальная программа в Марийском театре драмы им. М. Шкетана и посещение набережной Брюгге. В столице Татарстана туристы смогут побывать в местном кремле и музее-заповеднике под открытым небом «Остров-град Свияжск», а вечером — посетить обзорную экскурсию «Огни новогодней Казани».

Отправление из Самары намечено на 4 января 2023 года. Обратно пассажиры прибудут 6 января. К новогоднему путешествию также смогут присоединиться жители Пензы, Ульяновска и Оренбурга. Отметим, туристический поезд включает комфортабельные вагоны категории купе и СВ. Все оборудованы системами кондиционирования, экологически чистыми туалетами и розетками для зарядки гаджетов.

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