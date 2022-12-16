Самарский союз молодежи празднует свой юбилей 17 декабря 2022 года

Для молодежи проводят обучающие семинары, тренинги, курсы, выездные лагеря, турниры, деловые игры. Фото: правительство Самарской области

Завтра, 17 декабря, Самарский союз молодежи празднует свой 30-летний юбилей. Организация осуществляет свою деятельность с 1992 года.

— Ежегодно более 50 тысяч молодых людей присоединяются к программам союза, и их число только увеличивается. Благодаря ему создаются условия для всестороннего развития молодежи в различных сферах общественной жизни, — рассказали в правительстве Самарской области.

Для молодежи проводят обучающие семинары, тренинги, курсы, выездные лагеря, турниры, деловые игры. Молодые люди участвуют также в организации и проведении концертов, фестивалей, добровольческих акций. В программы вовлекаются все муниципальные образования региона.

В честь юбилея Самарского союза молодежи пройдет мероприятие, где соберутся члены, активисты и приглашенные гости. Оно состоится 17 декабря в 10:30 в Доме туризма. Также в этот день 30 ребят вступят в ряды Российского союза молодежи.

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