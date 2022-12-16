Лекции о творчестве Сабатини, красоте и Рождестве пройдут в Самаре 18-24 декабря 2022 года

Горожанам расскажут, как праздновали Новый год и Рождество в дореволюционной Самаре / Фото: vk.com/ryazanov_museum

В Самарской области в преддверии новогодних праздников запланирован ряд культурных мероприятий: лекции о творчестве Сабатини, красоте, праздновании Нового года и Рождества. Все они пройдут в рамках реализации нацпроекта «Культура».

В воскресенье, 18 декабря 2022 года, в библиотеке народов Поволжья (ул. Ленинградская, 7) состоится VR-мероприятие «Новый год зажигает огни». Оно предназначено для детей старше 7 лет. Гостей ждет виртуальное путешествие по новогодней Москве и знакомство с необычными новогодними традициями разных народов. Начало — в 12:00.

На этот же день в библиотеке № 5 (ул. Аэродромная, 9) запланирована лекция «Роман Рафаэля Сабатини «Венецианская маска»: Венецианская республика в эпоху Наполеона». Она будет посвящена истории и культуре Венеции в конце XVIII века. Начало — в 11:30. Вход свободный.

В четверг, 22 декабря 2022 года, в библиотеке им. Н.К. Крупской (ул. Маяковского, 19) пройдет лекция педагога, журналиста и кинокритика Валерия Бондаренко «Красота больше мира». Начало — в 18:30.

В субботу, 24 декабря, в музее имени Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) состоится лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре». Ее проведет историк Татьяна Марцун. Начало — в 17:30.

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