Открытый субботник пройдет в приюте для бездомных животных в Самарской области 18 декабря

Во время субботника будет работать полевая кухня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 18 декабря, в 11:30 в муниципальном приюте для бездомных животных состоится открытый субботник в поселке Козелки. К участию приглашаются неравнодушные жители Самарской области.

Животные в приюте проходят по программе ОСВВ: их отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и возвращают на улицы региона. Подразумевается, что такой способ узаконивает их свободное нахождение в городской среде. Участники субботника смогут помочь в уходе за собаками, в строительных и ремонтных работах, на кухне, убрать территорию и вольеры.

Также у желающих будет возможность погулять с собаками и увидеть, как преображается приют и меняются условия содержания животных. Как отмечают организаторы, во время субботника будет работать полевая кухня, где можно будет подкрепиться горячей едой.

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