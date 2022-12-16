Состав с обновленными вагонами метро вышел на линию в Самаре 16 декабря 2022 года

Специалисты преобразили внешний вид вагонов и сделали их безопаснее Фото: администрация Самары

В пятницу, 16 декабря 2022 года, в Самаре в первый рейс вышел поезд метро, полностью состоящий из обновленных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Напомним, летом МП «Самарский метрополитен» отправил подвижной состав в Санкт-Петербург для ремонта. Специалисты завода «Метровагонмаш» провели все необходимые работы, и уже в октябре 2022 года пять обновленных вагонов доставили в Самару. Теперь их решили выпустить на линию.

- Сегодня мы отправили в первый рейс состав, состоящий из четырех капитально отремонтированных вагонов. Это стало новогодним подарком для пассажиров метро, - отметил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

По словам директора МП «Самарский метрополитен» Сергея Шамина, все вагоны оборудованы автоматической системой пожаротушения, системами видеонаблюдения. Также установлены перегородки для исключения вероятности падения пассажиров между вагонами.

Отметим, за последние пять лет в Самаре капитально обновили 5 из 11 поездов метро. Также город приобрел один новый состав. Работы по обновлению парка метрополитена будут продолжены. В 2023 году планируется обновить еще 10 вагонов.

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