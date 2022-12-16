Самарские энергетики вернули свет в ОДО и спасли благотворительный спектакль

Энергетики оперативно запитали ОДО, который в результате аварии остался без света / Фото: ССК

В четверг, 15 декабря 2022 года, в Самаре произошло локальное ЧП. В результате аварии остался без света ОДО, где вечером должен был состояться благотворительный спектакль «Случайное танго». Постановка оказалась под угрозой срыва, но, к счастью, энергетики спасли ситуацию.

— Накануне в 16:20 при строительстве станции метро «Театральная» тяжелая техника порвала два силовых кабеля — основной и резервный. В итоге без напряжения остались три трансформаторные подстанции, которые обеспечивают электроснабжение в районе площади Куйбышева, — рассказали в Самарской сетевой компании.

Авария оставила без света жителей и учреждения в центре города. В их числе оказался и Дом офицеров Самарского гарнизона, где шла подготовка к благотворительному спектаклю. Средства от продажи билетов на него пошли на помощь бойцам СВО.

Собственник поврежденной кабельной линии не смог оперативно решить проблему. Тогда администрация города обратилась в ССК. Сотрудники компании сразу же включились в работу. За три часа две бригады построили временную воздушную линию длиной 250 м и подали по ней напряжение в концертный зал ОДО. Спектакль, хоть и с задержкой, но состоялся. Большинство зрителей дождались этого момента. Глава Дома офицеров Александр Назаренко поблагодарил администрацию Самары и энергетиков ССК за помощь.

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