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НовостиНаука16 декабря 2022 17:45

Производство беспилотных летательных аппаратов начнется в Самарской области в 2023 году

В Самарской области формируется кластер беспилотной авиации
Ирина СИНЕГУБОВА
В этом году на базе университета организовали мелкосерийное производство малоразмерных БПЛА самолетного типа. Фото: Самарский университет

В этом году на базе университета организовали мелкосерийное производство малоразмерных БПЛА самолетного типа. Фото: Самарский университет

В Самарской области формируется кластер беспилотной авиации. Уже в 2023 году начнет работать федеральное предприятие по тестированию и производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырев отметил, что возможность реализации масштабного федерального проекта в области развития беспилотной авиации обсуждалась во время рабочего визита в регион Дмитрия Пескова.

— Надеемся, что наши компетенции и разработки окажутся востребованы и принесут пользу стране. Самарский университет является центром развития компетенций в области беспилотных авиационных систем, — отметил Владимир Богатырев.

В этом году на базе университета организовали мелкосерийное производство малоразмерных БПЛА самолетного типа. В дальнейшем будут организованы опытные производства малогабаритных БПЛА, поршневых двигателей и грузовых БПЛА.

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