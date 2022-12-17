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НовостиОбщество17 декабря 2022 5:38

В Самарской области местных жителей предупредили о гололедице 17 декабря 2022 года

Объявлен желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
Самарцам следует быть внимательнее на дорогах

Самарцам следует быть внимательнее на дорогах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты предупредили местных жителей о гололедице днем и вечером 17 декабря 2022 года. В регионе объявили желтый уровень опасности.

По информации от ФГБУ «Приволжское УГМС», гололедица ожидается в ближайшие три часа с сохранением вечером. Сотрудники ГУ МЧС рекомендуют самарцам соблюдать правила безопасного движения. Водителям лучше не превышать скорость и быть более внимательными на дорожных участках.

Пешеходам следует обратить внимание на обувь с подошвой на микропористой основе. Старайтесь обходить опасные места, не торопитесь и не бегите.

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