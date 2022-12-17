В Самаре открыть частичное движение на Самарской и Полевой планируют 20 декабря

На участке откроют временное движение. Фото: мэрия

В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Работы идут с соблюдением установленных графиков.

По информации городской администрации, на данный момент в зоне строительства на пересечении улиц Полевой и Самарской выполняют временное благоустройство проезжей части. Специалисты объявили, что до 20 декабря завершатся подготовительные мероприятия. В этот день частично откроют движение по двум улицам.

После открытия работники будут проводить непрерывный мониторинг. Участок оснастят временными дорожными знаками, а также отрегулируют светофоры, особое внимание уделят пересечению автомобильных и пешеходных потоков.

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