В Самаре в некоторых домах отключат холодную воду 19, 20 и 22 декабря 2022 года

В областной столице проведут плановые работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ресурсной компании рассказали, где пройдут плановые отключения. Без холодной воды жильцы останутся 19, 20 и 22 декабря 2022 года.

По информации «РКС-Самара», без водоснабжения 22 декабря, с 09:00 до 16:00 останутся жители улиц Офицерской, Архитектурной, Обсерваторской и Краснопресненской (частный сектор). С 19 декабря 22:00 до 20 декабря 08:00 без ХВС: улица Ново-Вокзальная и проспект Карла Маркса.

Все подробности указаны на официальном сайте компании. Информация о работах предварительная. В течение недели список могут скорректировать.

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