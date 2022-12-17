Глава Самары встретилась с жителями Промышленного района

Мэр города провела встречу с местными жителями

Глава Самары Елена Лапушкина провела встречи с жителями Промышленного района. Горожане поделились своими идеями по реализации обновленной «Стратегии социально-экономического развития Самары».

Жители интересовались работами на водоемах в парках «Воронежские озера» и «Молодежный». Специалисты в этом году завершили первый этап благоустройства. Преображение продолжат в 2023 году. Глава города подчеркнула, что интенсивная застройка влияет на гидрологические условия. В 2023-2024 годах в областной столице проведут изыскательские проектные работы и экологическую реабилитацию водного объекта «Воронежские озера».

Также прозвучал вопрос о строительстве дороги на улице XXII Партсъезда. Мэр отметила, что проект уже готов, в 2023 году приступят к возведению дороги. Сначала работники будут перекладывать коммуникации.

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