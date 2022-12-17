В Самаре купели для крещенских купаний планируют оборудовать до 18 января 2023 года

В областной столице оборудуют места для омовений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре оборудовать купели для крещенских купаний планируют до 18 января 2022 года. Специалисты обеспечат контроль на территории.

Согласно опубликованному документу на сайте городской администрации, специалисты профильного ведомства подготовят места для купели. Пока неизвестно точное расположение и количество объектов. Прошлой зимой на территории дежурили медики и спасатели, а также были подготовлены специальные места для переодеваний и пункты обогрева.

Ранее специалисты подчеркивали, что выходить сейчас на лед – опасно. Местным жителям стоит быть аккуратнее и оценивать прочность ледовой поверхности.

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