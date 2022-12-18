В Самаре дороги покрылись коркой из-за ледяного дождя 18 декабря

Дороги в Самаре покрылись коркой из-за ледяного дождя Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре дороги покрылись ледяной коркой из-за ледяного дождя 18 декабря 2022 года. При этом синоптики дают неутешительные прогнозы погоды на весь день воскресенья.

Ледяной дождь в Самаре и Самарской области прошел ночью с субботы на воскресенье 18 декабря. Синоптики и региональное управление МЧС заранее предупреждали жителей области о грядущей непогоде, рассылая смс-оповещения. И прогнозы оправдались. Утром 18 декабря самарцы обнаружили, что все дороги в городе покрывает ледяная корка. Фотографиями жители поделились в социальных сетях.

- Настоящий каток, пройти невозможно, - пожаловались они.

Для борьбы с наледью на городские улицы с раннего утра вышли коммунальщики.

А в МЧС предупредили: в воскресенье непогода будет бушевать весь день. 18 декабря Самарскую область ожидают сильные осадки, мокрый снег и ледяной дождь. А порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Объявлен желтый уровень опасности, жителей призывают соблюдать осторожность.