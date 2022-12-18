На дорогах Самарской области образовалась сильная наледь Фото: Ольга НОВИКОВА

Из-за ледяного дождя затруднено движение на федеральных трассах в Самарской области 18 декабря 2022 года. Для борьбы с последствиями стихии ФКУ «Поволжуправтодор» уже вывел на дороги более сотни единиц техники.

Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», из-а разгула стихии и ледяного дождя с утра 18 декабря затруднено движение на нескольких участках федеральных трасс в Самарской области.

- Сложная ситуация в настоящее время отмечается на спусках и подъемах на трассе М-5 «Урал». Также сложности возникнут у водителей на подъезде к Оренбургу и на автомобильной дороге А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном, - сообщили в ведомстве.- Кроме того, движение транспортных средств серьезно затруднено на 1078-м километре трассы М-5 в районе Черновки.

Дорожники уже бросили все силы на борьбу с последствиями непогоды, чтобы обеспечить безопасный проезд по трассам. С самого раннего утра на дорогах работает 105 единиц спецтехники. Проезжую часть обрабатывают 20-процентной пескосоляной смесью.

- Всего в распоряжении дорожников – более 180 спецмашин, - отметили в ведомстве. - При необходимости количество техники на дорогах будет увеличено.