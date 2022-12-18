Из-за ЧП движение поездов метро было остановлено на 23 минуты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре молодой пассажир спрыгнул на рельсы метро «Спортивная» перед поездом 17 декабря 2022. К счастью, парня успели вытащить из опасного места и спасти.

Все произошло на станции метро «Спортивная». Как стало известно журналисту «КП-Самара», 21-летнего парня на рельсах обнаружили очевидцы. Молодой человек был не в себе и утверждал, что ему стало плохо, из-за чего он случайно упал на рельсы. Однако после просмотра видеокамер стало ясно, что парень шагнул на пути сам.

К счастью, машинист поезда метро успел вовремя заметить человека на рельсах и затормозить. Из-за ЧП поезда метро задержали на 23 минуты. Молодого человека вытащили из опасного места и отправили в больницу с ушибами. По данным источника «КП-Самара», у него может быть психическое заболевание.

Факт ЧП журналисту «КП-Самара» подтвердили в ГУ МВД по Самарской области.

- По факту доставления в медицинское учреждение молодого человека 2001 года рождения проводится проверка, - прокомментировали в ГУ МВД по Самарсокй области. – Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.