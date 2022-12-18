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НовостиОбщество18 декабря 2022 8:09

В Самаре из-за гололеда фургон во дворе въехал в две легковушки

В ЖК «Рассвет» фургон въехал в два легковых автомобиля 18 декабря 2022
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Фургон задел две легковушки из-за гололеда. Фото: соцсети

Фургон задел две легковушки из-за гололеда. Фото: соцсети

В Самаре из-за гололеда фургон во дворе въехал в две легковушки. Авария произошла во дворе ЖК «Рассвет» 18 декабря. Видеозапись очевидцы выложили в социальные сети.

На записи видно, как фургон заезжает во двор и пытается проехать по узкой дороге с припаркованными по бокам автомобилями. У него это почти получается, но в итоге водителю при повороте не удается удержать грузовик на скользкой дороге.

В итоге сначала фургон задел одну легковушку, ткнув ее в бок. После этого грузовик откатился назад, врезавшись во второй автомобиль