Фургон задел две легковушки из-за гололеда. Фото: соцсети

В Самаре из-за гололеда фургон во дворе въехал в две легковушки. Авария произошла во дворе ЖК «Рассвет» 18 декабря. Видеозапись очевидцы выложили в социальные сети.

На записи видно, как фургон заезжает во двор и пытается проехать по узкой дороге с припаркованными по бокам автомобилями. У него это почти получается, но в итоге водителю при повороте не удается удержать грузовик на скользкой дороге.

В итоге сначала фургон задел одну легковушку, ткнув ее в бок. После этого грузовик откатился назад, врезавшись во второй автомобиль