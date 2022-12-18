«Дождь смывает реагенты»: Елена Лапушкина попросила жителей Самары не выходить из дома из-за непогоды

Коммунальщики ведут борьбу с непогодой, но дождь смывает реагенты. Фото: администрация Самары

Елена Лапушкина попросила жителей Самары не выходить из дома. Глава Самары обратилась к горожанам и прокомментировала ситуацию с ледяным дождем.

Елена Лапушкина отметила – непогода, о которой накануне предупреждали синоптики, не заставила себя долго ждать.

- Как и во многих других регионах, в Самаре сегодня экстремальная погода, ледяной дождь, гололед, - отметила Елена Лапушкина.

Глава города рассказала, что с самого утра вместе с первыми заместителями ездит по городу, и проверяет работу коммунальных служб.

- Мы видим, что техника и люди работают, - подчеркнула она. - Однако дождь смывает реагенты и песчано-соляную смесь. В результате улицы снова превращаются в каток.

Глава города подчеркнула: обработка производится многократно и регулярно. Но на капризы погоды городские власти повлиять не могут.

- Я настоятельно прошу самарцев обращать внимание на прогноз погоды, - попросила Елена Лапушкина. - По возможности, останьтесь сегодня дома. Особенно это относится к пожилым людям и родителям с маленькими детьми.