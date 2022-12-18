Журналист посоветовал не брать лишние вещи и лишние тяжести в зону СВО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мобилизованный журналист из Самары рассказал, что не стоит брать с собой в зону СВО. Илья Круговой обратился к своим подписчикам в социальных сетях.

Обращение адресовано тем, кто планирует отправляться в зону СВО. Журналист поделился опытом, что действительно стоит взять в собой, а что брать не нужно..

- Не берите спальники и пенки, теплую одежду возьмите по минимуму, - советует мобилизованный журналист. - Все это здесь выдают!

Илья Круговой посоветовал не таскать лишний груз и не тратить лишние деньги.

- Не покупайте разгрузки и броники - вам их тоже дадут, или будете таскать лишнее, - пишет Илья Круговой. – Одежды тоже стоит взять по минимуму.

Журналист поделился своим примером, рассказав, что ограничился пятью парами носков и пятью трусами.

В то же время журналист посоветовал мобилизующимся запасаться табачными изделиями.

- Берите больше сигарет, - посоветовал он. - Табак - валюта!