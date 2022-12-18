Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 декабря 2022 14:21

В Самарской области нашли пропавшего ребенка с родинкой на щеке

Мальчика передали родителям
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Мальчика нашли сотрудники полиции

Мальчика нашли сотрудники полиции

В Самаре нашли 11-летнего мальчика с родинкой на щеке, который пропал во время ледяного дождя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Об исчезновении 11-летнего жителя поселка Приморский Ставропольского района стало известно 18 декабря. Сообщалось, что накануне мальчик вышел из дома и не вернулся. На поиски малыша бросились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт2. Они расклеивали ориентировки, прочесывали местность и беседовали с родными и знакомыми.

К счастью, поиски увенчались успехом. Около шести вечера 18 декабря появилась радостная информация – мальчик найден, с ним все в порядке.

- Мальчик разыскан сотрудниками ПДН, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. - Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось.

Сейчас ребенок передан родителям.