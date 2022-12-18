В Самаре школьникам и студентам разрешили не приходить на занятия 19 декабря из-за непогоды

Школы будут работать, но идти в нее или нет, решат родители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре школьникам и студентам разрешили не приходить на занятия в понедельник, 19 декабря. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Однако окончательное решение остается за родителями детей.

Соответствующие сообщения классные руководители и кураторы начали рассылать вечером 18 декабря в родительских чатиках.

- В связи с погодой родители самостоятельно принимают решение о присутствии на занятиях. Завтра уроки будут по расписанию, школа работает, но если кто-то решит не отправлять ребенка в школу, этот день не будет считаться пропуском без уважительной причины, - сообщают классные руководители.

Учебные заведения будут работать в обычном режиме и принимать всех пришедших детей.

Напомним, непогода в Самаре не утихнет и в понедельник. Ночью и днем в городе будет ледяной дождь, а к вечеру похолодает до минус 10 градусов.