Ликвидировать последствия непогоды ночью 19 декабря в Самаре будут 124 коммунальные машины

Коммунальные службы в Самаре будут работать всю ночь

Ликвидировать последствия непогоды ночью 29 декабря в Самаре будут 124 коммунальные машины. Всю ночь службы благоустройства будут продолжать работу по ликвидации последствий разгула стихии. Об этом сообщили в мэрии Самары.

В горадминистрации отметили, что первостепенная задача сейчас – это внесение противогололедных материалов. За сутки 18 декабря уже израсходовано 139,4 тонны реагента. Ночью работа продолжится.

- На уборку улиц Самары в ночную смену выйдут 124 единицы техники, - сообщили в мэрии. - Это 54 многофункциональные комбинированные дорожные машины, 24 трактора МТЗ-80 со щетками, 14 погрузчиков, 4 грейдера и другие машины, включая бойлерные для откачки воды.

Будут работать ночью на улицах и люди – 154 рабочих, в том числе дополнительно привлеченные уборщики.

Работа продолжится и днем в понедельник. Только уборкой улиц 19 декабря в Самаре будут заниматься 232 человека и 119 единиц техники. Власти обещают, что в случае необходимости это число будет увеличено.