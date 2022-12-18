На обледеневшие улицы Самары за сутки высыпали 140 тонн реагентов

Коммунальщики щедро сыпали реагенты и соленый песок Фото: Ольга НОВИКОВА

На обледеневшие улицы Самары за сутки высыпали 140 тонн противогололедных реагентов. Такие цифры по итогам работы 18 декабря 2022 года озвучили в мэрии Самары.

- За сутки 18 декабря для обработки улиц и дворов Самары уже израсходовано 139,4 тонны реагента, - сообщили в мэрии.

Как рассказали коммунальщики, по состоянию на четыре часа дня было обработано 80% проезжей части дорог и 70% тротуаров. На внутриквартальных проездах и тротуарах песчано-соляной смесью и «Бионордом» посыпали 57% общей площади.

- Дождь очень быстро смывает реагенты, поэтому обработка всех участков производится многократно, - отметили в мэрии

Также с самарских улиц за сутки вывезли 155 тонн ранее выпавшего снега.

Ночью коммунальные службы продолжат работу