Водитель и пассажир «Лады Ларгус» погибли из-за столкновения с «КАМАЗом» в Самарской области

Для проведения аварийно-спасательных работ потребовалась помощь спасателей. Фото: поисково-спасательная служба Самарской области

Смертельная авария произошла 18 декабря в Самарской области на трассе Р-229 в направлении поселка Березки. Водитель и пассажир «Лады Ларгус» погибли в результате столкновения с «КАМАЗом».

— Водитель легкового автомобиля потерял управляемости, и транспортное средство оказалось на полосе встречного движения, где оно столкнулось с грузовым автомобилем «КАМАЗ», — сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

Для проведения аварийно-спасательных работ, чтобы вытащить погибших из аварийной смятой легковушки, потребовалась помощь спасателей. В 16:23 на место происшествия прибыла дежурная смена специалистов.

Выполняя необходимый комплекс действий, спасатели использовали гидравлический инструмент. Работы на месте происшествия были окончены в 19:25. Подробности ДТП на данный момент уточняются.

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