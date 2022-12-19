Елена Лапушкина проверила работу коммунальных служб в двух районах Самары 19 декабря

Больше всего жалоб поступило от жителей Кировского и Промышленного районов. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

Вчера, 18 декабря 2022 года, Самару накрыл ледяной дождь, в результате образовалась сильная наледь. Глава города Елена Лапушкина проверила работу коммунальных служб в двух районах утром 19 декабря.

— К началу рабочей недели противогололедными реагентами обработана улично-дорожная сеть, на линии весь общественный транспорт, перебоев в его функционировании нет, — написала мэр в своем телеграм-канале.

Больше всего жалоб на состояние улично-дорожной сети и дворов поступило от жителей Кировского и Промышленного районов. Туда и выехала Елена Лапушкина для проверки работы коммунальных служб.

— Безусловно, есть замечания по отработке тротуаров, внутриквартальных дорог. Будем работать в непрерывном режиме, пока все последствия стихии не будут устранены, — подытожила глава Самары.

Все актуальные вопросы, которые касаются уборки города, планируется рассмотреть сегодня на оперативном совещании в 9:00.

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