Комик Алексей Щербаков не смог выступить в Самаре из-за ледяного дождя 18 декабря 2022

Комик не смог попасть в Самару из-за непогоды

Ледяной дождь и гололед стали причиной переноса концерта комика Алексея Щербакова в Самаре. Артист должен был выступить во Дворце спорта вечером 18 декабря 2022 года, однако из-за непогоды не смог попасть в город.

— Я уже несколько часов сижу в аэропорту и жду вылета в Самару. Я посмотрел, что там ледяной дождь, люди катаются, как пингвины, по улицам. Соответственно, к сожалению, концерт, будет перенесен. Сегодня я туда уже не попаду. Вы, возможно, тоже будете просто мимо входа каждый раз проезжать и не заедете туда ни разу, — сообщил комик в соцсетях 18 декабря.

По словам Алексея Щербакова, он выступит в Самаре на день позже — 19 декабря 2022 года. Все ранее приобретенные билеты будут действительны на новую дату. Также у зрителей, которые не смогут в понедельник посетить концерт, будет возможность вернуть деньги.

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