Глава Самары поручила справиться с наледью и шугой на тротуарах до конца дня

Улицы Самары продолжают обрабатывать противогололедными реагентами и песко-соляной смесью Фото: администрация Самары

В понедельник, 19 декабря 2022 года, глава Самары Елена Лапушкина провела рабочее совещание, основной темой которого стала борьба с гололедом. В городской администрации обсудили проведенные работы по ликвидации последствий непогоды и наметили планы на сегодняшний день.

По данным мэрии, за выходные в Самаре выпало 17 мм осадков. Они сопровождались ледяным дождем и появлением гололеда на дорогах и тротуарах. В ночь на 19 декабря 2022 года улицы города обрабатывали 125 машин и 160 дорожных рабочих. Особое внимание уделяли подходам и подъездам к соцобъектам. Также специалисты откачивали воду с низин в Куйбышевском и Кировском районах.

— За прошедшие выходные была израсходована 581 тонна реагентов. Сейчас улично-дорожная сеть находится в удовлетворительном состоянии. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Есть замечания по состоянию посадочных площадок, тротуаров. Будем устранять их в течение дня, — сообщил глава департамента городского хозяйства и экологии Самары Олег Ивахин.

Сегодня днем во дворах будут работать 3 369 дворников и 180 спецмашин, а на улично-дорожной сети — 260 рабочих и 119 единиц техники. По прогнозам синоптиков, к вечеру ожидается понижение температуры. В связи с этим глава Самары Елена Лапушкина поручила до конца дня максимально справиться с наледью и шугой.

— К моменту наступления сильного мороза тротуары и пешеходные дорожки быть приведены в порядок, — подчеркнула мэр.

Также Елена Лапушкина поручила до конца дня обработать дороги частного сектора песко-соляной смесью.

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