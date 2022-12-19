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НовостиОбщество19 декабря 2022 10:48

После ледяного дождя на Самару обрушился снегопад 19 декабря 2022 года

Местные жители поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Областную столицу накрыл снегопад. Фото: Новикова Ольга

Областную столицу накрыл снегопад. Фото: Новикова Ольга

В Самаре и области продолжает бушевать непогода. После перепада температур и ледяного дождя на областную столицу обрушился снегопад.

Городской блогер Евгений Щекин и читатели «КП-Самара» поделились кадрами сильной метели днем в понедельник, 19 декабря 2022 года. По словам пользователей социальных сетей, мелкая снежная крупа засыпала улицы города. Синоптики gismeteo предупредили горожан об обильном снегопаде. Температура воздуха составит от +2 до -8 градусов.

Напомним, глава города Елена Лапушкина поручила коммунальным службам привести пешеходные дорожки в порядок до наступление сильных морозов. Мэр провела совещание с представителями профильных ведомств.

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