Региональный форум приемных семей прошел в Самаре в декабре 2022 года

Главной темой форума стало становление личности детей, оставшихся без попечения родителей, через профориентацию / Фото: Единая Россия

В Самаре прошел региональный форум приемных семей. Он объединил более 300 участников. Среди них: общественные организации, приемные родители, профильные министерства и ведомства, а также актив партпроекта «Единой России» - «Крепкая семья».

Главной темой форума стало становление личности детей, оставшихся без попечения родителей, через профориентацию. Участники мероприятия обсудили проблемы социализации детей-сирот и ребят, проживающих в приемных семьях, а также адаптацию детей-сирот с ОВЗ.

Кроме того, на форуме затронули вопрос недоинформированности приемных родителей о тех или иных нововведениях. Помочь ликвидировать эту проблему и организовать просветительскую работу предложили члены общественного совета партпроекта «Крепкая семья».

В рамках мероприятия представителям приемных семей вручили благодарственные письма. Свою признательность замещающим родителям выразила председатель попечительского совета БФ «Радость» Эллина Азарова. Она поблагодарила их за то, что взяли на себя воспитание чужого ребенка.

Следующий форум приемных семей запланирован на весну-лето 2023 года. На нем представят предложения, инициативы и положительный опыт опекунов и приемных родителей.

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