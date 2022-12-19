В Самаре пенсионерка лишилась крупной суммы после прохождения онлайн-опроса

Женщина потеряла деньги из-за аферистов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местная жительница лишилась денег из-за опроса в интернете. Мошенники представились сотрудниками банка.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пенсионерка приняла участие в онлайн-опросе, организованном «сотрудниками банка». Мошенники обещали призы за ответы на вопросы. Женщина заполнила анкету, указала свои личные данные и реквизиты банковского счета.
Вместо призов, со счета пенсионерки списали 28 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
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