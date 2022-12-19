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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 11:28

В Самаре пенсионерка лишилась крупной суммы после прохождения онлайн-опроса

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Женщина потеряла деньги из-за аферистов

Женщина потеряла деньги из-за аферистов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница лишилась денег из-за опроса в интернете. Мошенники представились сотрудниками банка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пенсионерка приняла участие в онлайн-опросе, организованном «сотрудниками банка». Мошенники обещали призы за ответы на вопросы. Женщина заполнила анкету, указала свои личные данные и реквизиты банковского счета.

Вместо призов, со счета пенсионерки списали 28 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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