В Самаре пенсионерка лишилась крупной суммы после прохождения онлайн-опроса

Женщина потеряла деньги из-за аферистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница лишилась денег из-за опроса в интернете. Мошенники представились сотрудниками банка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пенсионерка приняла участие в онлайн-опросе, организованном «сотрудниками банка». Мошенники обещали призы за ответы на вопросы. Женщина заполнила анкету, указала свои личные данные и реквизиты банковского счета.

Вместо призов, со счета пенсионерки списали 28 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.