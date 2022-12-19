Самарцам рекомендуют звонить работодателям, если они держат паузу после собеседования

В областной столице жителям рекомендуют звонить после собеседований Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рекомендуют звонить работодателям после собеседования. Многие держат паузу, чтобы найти активных сотрудников.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 64% работодателей советуют действовать, если молчание после собеседования затянулось. Необходимо звонить или писать рекрутеру. Всего 6 из 10 соискателей считают, что молчание работодателей означает отказ. Перезванивают, чтобы уточнить информации только 20% респондентов. Отмечают, что женщины более нерешительны, чем мужчины.

В стране все больше работодателей рекомендуют писать рекрутеру. Среди соискателей большинство предпочитают письменную форму коммуникации после молчания.

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