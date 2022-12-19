В Самаре купели для крещенских купаний оборудуют до 18 января 2022 года

В скором времени специалисты приступят к оборудованию мест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, когда оборудуют места для крещенских купаний. Совершить омовения жители смогут уже совсем скоро.

Согласно опубликованному постановлению на сайте городской администрации, купели оборудуют до 18 января 2022 года. Специалисты и спасатели обеспечат контроль на территориях. Точное количество купелей и их расположение – пока неизвестно. В прошлом году, помимо мест для крещенских купаний, также устанавливали раздевалки и пункты обогрева, в которых жители могли выпить чай.

На данный момент спасатели не рекомендуют выходить на лед. В скором времени в регион вернутся морозы.

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