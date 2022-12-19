Губернатор Самарской области встретился с земляками-военнослужащими

Глава региона пообщался с военнослужащими. Фото: правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с офицерским составом воинского подразделения в Волжском районе. На встрече глава региона обсудил с земляками дополнительные меры поддержки семьям военнослужащих и армии.

Самарская область с первых дней специальной военной операции оказывает дополнительную поддержку армии. В ближайшее время губерния отправит груз с гуманитарной помощью и спецтехникой, которые распределят по подразделениям, сформированным из разных регионов. По оценкам командования, поддержка, которую оказывает регион, наибольшая среди всех субъектов страны.

- Любое деление в армии по территориальному признаку, вы это прекрасно понимаете, ни к чему хорошему не приведет. У нас единая армия единого народа. Все воинские подразделения 2-й армии получают поддержку от Самарской области. Мы эту поддержку продолжим и дальше», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также в Самарской области обсудили комплекс мер поддержки для семей военнослужащих. Во время встречи военные подчеркнули, что на данный момент не имеют вопросов по выплатам, экипировке и процессу подготовки.

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