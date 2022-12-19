В Самаре наградят победителей смотра строя и песни 20 декабря 2022 года

В областной столице пройдет награждение. Фото: департамент информационной политики

В Самаре пройдет награждение победителей смотра строя и песни. В мероприятии примут участие зампредседателя правительства региона, председатель комитета патриотического проекта «Парад Памяти» Александр Фетисов, генерал-майор Александр Протченко.

По данным департамента информационной политики, награждение состоится 20 декабря 2022 года в 16:00, в историческом парке «Россия – Моя история», по адресу: улица Красноармейская, 131. Отмечают, что творческие конкурсы проводили в трех возрастных категориях.

Молодые люди поучаствовали в конкурсе рисунков, конкурсе детских и молодежных агитбригад и театральных коллективов, в конкурсе сочинений, конкурсе чтецов и конкурсе юных журналистов и блогеров.

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