В Самаре плавили лед на проводах, чтобы не остаться без электричества

19 декабря на еженедельном оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили погодные условия, которые сложились в регионе в последние дни, и их последствия. Как сообщил председатель областного правительства Виктор Кудряшов, энергетики отработали эту ситуацию на отлично благодаря тренировкам, которые проводились на постоянной основе.

Каждые два часа я получал доклад об обстановке. Неоднократно за эти сутки специалистам энергокомплекса приходилось прибегать к плавке льда на проводах и грозотросах воздушных линий электропередачи. Мы прошли этот период штатно, без сбоев в энергоснабжении, – поблагодарил он за профессионализм самарских энергетиков.

Также Виктор Кудряшов призвал оперативнее расчищать лед на дорогах и улицах.

Обсудили и выполнение национальных проектов в регионе. Все показатели приближаются к отметке в 100%.

Еще один важный вопрос, который подняли на оперативном совещании – поддержка семей военнослужащих – участников СВО. Помощь в решении всех вопросов, которые возникают у родных военнослужащих - в приоритете. Именно такую задачу поставил глава региона Дмитрий Азаров. Чтобы не потерять никого из вида, каждой семье был присвоен социальной паспорт, по которому оказывается своевременная поддержка: от материальной помощи до медицинской.

Например, в Нефтегорском, Кошкинском и Приволжском районах родственники участников СВО получают бесплатное питание в школах, не платят за детсад и получают другую необходимую поддержку.

А студенты нефтегорского колледжа собственноручно делают и передают на позиции печи-буржуйки.

Глава кабмина призвал вовлекать всех неравнодушных к помощи семьям участников СВО, а также самим военнослужащим, которые вернуть после выполнения боевых задач.