Спасо-Вознесенкий собор взяли под охрану в Самаре

Собор является объектом культурного наследия регионального значения / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре взяли под охрану еще один памятник истории и культуры. Речь идет о Спасо-Вознесенском (старом) соборе. Он расположен на улице Степана Разина, 78. Соответствующий приказ выпустило УГООКН региона.

Храм был построен в 1843 году в стиле классицизм. В конце XIX века при нем открыли женскую церковно-приходскую школу. В 1930 году Спасо-Вознесенкий собор закрыли. В дальнейшем здание переоборудовали под клуб кустарей. Предметом охраны стали купол с крестом над ним; колокольня; притвор трехчастный; декор; аммосовское (духовое) отопление 1893 года под оконными проемами, а также топочная в подвале.

Отметим, под охрану взяли еще два старинных здания в центре Самары. Это жилой дом на усадьбе купца 2-й гильдии Ивана Смирнова, расположенный на пересечении улиц Степана Разина и Венцека, а также жилой дом на усадьбе Пономарева на улице Фрунзе, 97-99, литера А1.

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