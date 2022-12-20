Маски решили вернуть в Самарской области в декабре 2022 года

Самарцам рекомендовали носить маски в ТЦ, транспорте и общественных местах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область возвращаются маски. Жителям региона рекомендовали носить СИЗы из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Информация об этом прозвучала на заседании оперштаба 19 декабря 2022 года.

– Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом напряженная. Мы прогнозируем дальнейшее ухудшение. За прошедшую неделю в регионе зарегистрирован 35 651 случай ОРВИ. Официально подтвержденных случаев гриппа – 63, – сообщила глава Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.

Специалисты также отмечают рост заболеваемости коронавирусом. За минувшую неделю в регионе выявили 1603 случая. Это на 27% выше, чем неделей ранее. В день госпитализируют по 20-30 человек с COVID-19.

Участники оперштаба решили рекомендовать жителям Самарской области вновь начать носить маски. СИЗы необходимо будет надевать в местах массового скопления людей, в общественном транспорте и в торговых центрах.

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