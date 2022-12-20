В «Крыльях» подтвердили получение запроса на трансфер Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»

Сергей Пиняев переходил в «Крылья Советов» на определенных условиях. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Пресс-служба ПФК «Крылья Советов» прокомментировала будущее Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Клуб подтвердил получение запроса на трансфер от «Локомотива».

— Запрос был отклонен, потому что клуб заинтересован в сохранении обоих футболистов. Контракты этих игроков содержат фиксированные суммы отступных, — сообщает пресс-служба клуба.

Сергей Пиняев переходил в «Крылья Советов» на определенных условиях, в числе которых была и фиксация суммы отступных. Без этого трансфер молодого игрока в «Крылья» был невозможен. В футбольном клубе отметили, что сумма, за которую Сергей Пиняев может покинуть «Крылья», в десять раз больше того, сколько было выплачено за трансфер.

Сейчас клуб делает все возможное, чтобы Пиняев и Глушенков остались в Самаре и продолжили выступать за команду. Помимо этого, «Крылья Советов» продолжают активную работу на трансферном рынке, чтобы усилить команду качественными футболистами. С рядом потенциальных новичков уже провели предварительные переговоры.

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