Застройщику проблемного ЖК «Космолет» в Самаре разрешили продолжить продажи квартир

Жилой комплекс возводят на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре застройщику ЖК «Космолет», который внесен в реестр проблемных объектов, разрешили продолжить продажи квартир. Такое решение вынес арбитражный суд региона.

Жилой комплекс на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко возводят с начала 2000-х годов. Первый застройщик – «ВолгаЭнергоРесурс», второй – «СамараСпецМонтаж». Обе компании не справились с обязательствами. В 2012 году площадка перешла ООО «Кольцо». Фирма ввела первую очередь объекта в 2015 году.

За помощь в решении проблемы дольщиков компания получила еще один участок. На нем она должна была построить вторую очередь ЖК – три 32-этажных секции. Сдача первой секции была намечена на октябрь 2021 года, но «Кольцо» не уложилось в срок.

В августе 2022 года министерство строительства Самарской области обратилось в арбитраж. Оно потребовало запретить компании заключать новые договоры долевого участия и привлекать средства дольщиков на строительство. Суд, рассмотрев заявление, отклонил его. Таким образом, «Кольцо» продолжит продажи квартир. Как пишет OBOZ.INFO, компании также удалось еще на год продлить разрешение на строительство объекта. Теперь она ищет средства на завершение работ. По предварительной информации, на эти цели необходимо около 600 млн рублей.

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